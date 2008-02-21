Італійці зацікавилися ялтинським сміттям

Італійська сторона - компанія "Mould and plastic Trade" – представила Ялті свої пропозиції і проекти по можливій співпраці, зокрема, будівництву заводу по переробці сміттєвих відходів і пластмасових пляшок.

Пропозиції були представлені в ході зустрічі представників ділових кіл Риму (Італія) з мером Ялти Сергієм БРАЙКОМ.

Крім того, за інформацією прес-служби мерії Ялти, італійці запропонували місту проект з будівництва фабрики по виробництву морозива і солодощів.

За підсумками зустрічі італійська сторона представить докладніший бізнес-план по будівництву заводу по переробці пластмасових пляшок і фабрики по виробництву морозива, які зацікавили ялтинську сторону.