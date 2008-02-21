Могильову радять пригадати все

Головне управління МВС України в Криму нагадує, що Анатолій МОГИЛЬОВ звільнений з посади начальника кримської міліції на підставі рапортів, поданих міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ і главе Кабміну Юлії ТИМОШЕНКО, а також розпорядження Кабінету Міністрів України.

«Вчора Анатолій МОГИЛЬОВ на прес-конференції заявив про свій намір повернутися по закінченню відпустки на колишню посаду, оскільки про існування яких-небудь документів про його звільнення від виконання службових обов`язків він не знає або не повідомлений про їх ухвалення, - йдеться у повідомленні кримської міліції. - У зв`язку з цим публікуємо рапорт МОГИЛЬОВА А.В. від 24.12.2007 р. на ім`я Міністра внутрішніх справ України ЛУЦЕНКА Ю.В. про звільнення з посади заступника Міністра – начальника ГУ МВС України в АР Крим з наданням чергової відпустки за 2007 рік у зв`язку з погіршенням стану здоров`я і Прем`єр-міністра України ТИМОШЕНКО Ю.В. про звільнення з посади за власним бажанням, а також відповідне Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.12.2007 року № 1199-р.».

З текстом документів можна ознайомитися на сайті кримської міліції.