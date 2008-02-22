Мер Євпаторії доручив очистити місто від бродячих собак
Від бездомних тварин страждають городяни
Мер Євпаторії (Крим) Андрій ДАНИЛЕНКО виражає стурбованість кількістю бродячих собак на вулицях міста.
Від бездомних тварин страждають євпаторійці.
За даними Євпаторійської СЕС, тільки за останній місяць з приводу укусів собаками по медичну допомогу звернулися 23 жителів, зокрема - двоє малюків.
У 2007 році від укусів в Євпаторії постраждали 405 чоловік, серед них - 96 дітей. Часто напади тварин приводять до інвалідності.
Мер Євпаторії заявив, що далі миритися з таким положенням не можна і доручив начальникові управління міського господарства терміново прийняти заходи і знайти можливість очистити місто від бродячих собак.
Проблема ця піднімалася вже кілька разів, але за останні з мертвої точки не зрушилася. У комунальному підприємстві, яке зобов`язане займатися такими речами, до цих пір не знайдений спосіб боротьби з бездомними тваринами.
За матеріалами євпаторійського порталу "Каламіт"