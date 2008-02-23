День захисника Вітчизни відсвяткували у Севастополі

У Севастополі відбулись урочисті заходи до Дня захисника Вітчизни, а також з нагоди 50-річчя запалення першого у Радянському Союзі Вічного вогню.

Як передає кореспондент УНІАН, півстоліття тому Вічний вогонь запалив на Малаховому кургані на честь загиблих у Великій Вітчизняній війні воїнів до 40-річчя Радянської Армії і флоту адмірал Пилип Октябрьський, який під час війни командував Чорноморським флотом.

Нині у Севастополі чотири вічних вогні: на Малаховому кургані, на Сапун-горі, біля Меморіалу героїчним захисникам Севастополя у 1941-1942 роках і біля скульптурної композиції „Солдат і матрос” на мисі Хрустальний. Цей Вічний вогонь було запалено 9 травня 2007 року після добудови меморіалу, що з перервами тривала близько 25 років.

Сьогодні ж у Севастополі відбулося урочисте покладання вінків і квітів до Меморіалу героїчним захисникам Севастополя в 1941-1942 роках. У церемонії взяли участь керівники міста і командування Військово-Морських Сил України та Чорноморського флоту РФ, ветерани.

Після покладання вінків та квітів відбулася урочиста хода підрозділів українського і російського флотів.