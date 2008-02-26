Злодій ”чистив” квартири, представляючись водопровідником

У Севастополі співробітники карного розшуку затримали зловмисника, який скоїв більше десяти квартирних крадіжок, представляючись працівником міськводоканалу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України у місті Севастополі.

За даними міліції, зловмисник практично безперешкодно потрапляючи в квартиру, відволікав господарів, і вловивши момент викрадав гроші та коштовності.

За даними УМВС, з початку року у Севастополі зареєстровано 64 заяви і повідомлень громадян про скоєння квартирних крадіжок. Порушено 24 кримінальних справ, розкрито 19 злочинів.