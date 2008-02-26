Півмільйона кримчан отримують пенсії та допомоги

518 тисяч чоловік отримують у Криму пенсії та допомоги. З них 407,4 тис. (79%) – одержувачі пенсії за віком, 72 тис. чоловік (14%) – отримують пенсію по інвалідності і 23,1 тис. (4%) – з нагоди втрати годувальника.

Про це повідомила заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в АРК Наталія ЗУБАКОВА в ході засідання Постійної комісії Верховної Ради АРК з соціальних питань, охороні здоров`я і справах ветеранів.

Як інформує прес-центр ВР Криму, Н. ЗУБАКОВА також відзначила, що за станом на 1 лютого середній розмір пенсії в Криму склав 1 тис. 276,27 грн. При цьому середній розмір пенсії за вислугу років склав 1 тис. 406,66 грн., по інвалідності – 1 тис. 623,14 грн., по втраті годувальника – 762,05 грн.

*** Населення Криму складає понад 1,9 млн. чоловік.