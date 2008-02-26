Придніпровська залізниця скаржиться на ”металістів”

Залізничники Придніпровської зазначають значну активізацію «металістів». Їх несанкціоновані втручання у роботу залізничників, крім розкрадання майна, все частіше відзначаються актами вандалізму.

Так, як інформує прес-служба Придніпровської залізниці, 25 лютого на станції «Чистенька» Придніпровської залізниці (Крим) машиніст поїзду № 39 сполученням «Київ-Севастополь» був змушений застосувати екстрене гальмування - цьому спричинила куча щебня, що була насипана на рейки. А через 15 хвилин невідомими особами були розбиті лінзи, виведені з ладу чотири маневрових світлофори в іншій горловині станції та несанкціоновано взяті на закладки два стрілочних переводи. Про цей випадок повідомлено керівництву залізниці, стрілкам воєнізованої охорони залізниці та в лінійний відділ міліції станції «Симферополь».

«Залізничники попереджають, що такі дії загрожують безпеці руху та життю громадян», - ідеться у повідомленні.