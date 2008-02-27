32 посадові особи притягнуто до відповідальності через ”грипозних” птахів

У зв’язку з виявленням на території Красногвардійського та Чорноморського районів автономії захворювання птиці на пташиний грип прокуратурою Криму проведені перевірки додержання вимог законодавства щодо боротьби з епізоотіями та забезпечення санітарно – епідемічного благополуччя населення.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, внесено 22 приписи та подання про усунення порушень законодавства, причин та умов, що їм сприяють, до різних видів відповідальності притягнуто 32 посадові особи.

"Серед найпоширеніших порушень законодавства, є здійснення суб’єктами господарювання реалізації продукції тваринного походження без наявності ветеринарних документів, невжиття органами місцевого самоврядування та органами ветеринарної медицини заходів до заборони вільного вигулу домашньої птиці, неналежна організація органами виконавчої влади роботи надзвичайних протиепідемічних комісій", - йдеться у повідомленні.

Так, встановлено, що причиною падежу птиці на території Чорноморського району у с. Кіровське є захворювання птиці на пташиний грип, при цьому рішення надзвичайної протиепідемічної комісії Чорноморського району встановлені раніше з метою локалізації захворювання карантинні обмеження були безпідставно зняті. "Це могло призвести до розповсюдження вірусу грипу птиць за межі району та потягти за собою виникнення нових осередків захворювання", - йдеться у повідомленні.

За таких підстав прокурором Чорноморського району голові Чорноморської райдержадміністрації внесений припис з вимогою термінового усунення порушень законодавства. Карантинний режим поновлено.