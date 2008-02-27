У Сімферополі згорів склад з покришками та машинним маслом

У Сімферополі (Крим) відбулася пожежа на складі, де в пластмасових ємкостях знаходилося машинне масло і автомобільні покришки.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, зусилля персоналу згасити вогонь піском і вогнегасниками виявилися марними. Площа пожежі досягла 200 квадратних метрів.

На місце пожежи прибуло п`ять пожежних відділень. «Складність гасіння була в тому, що в міській системі водопостачання не було необхідного тиску для подачі води через пожежні рукави у вогнище пожежі», - відзначають в МНС. Щоб не допустити розливу масла, витікаючого з складу, пожежникам довелося використовувати пісок.

Вдалося врятувати майстерню з ремонту автомобілів, яка примикає до складу.

Загиблих і постраждалих немає. Причина пожежі і збиток встановлюються. Проводиться розслідування.