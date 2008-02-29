Грач: Ющенко скаче, як смажений карасик на сковорідці

Президент України Віктор Ющенко боїться проведення референдуму щодо питання про НАТО, оскільки його результат, коли б не був проведений цей референдум, все одно буде негативним.

Таку думку висловив лідер кримських комуністів, депутат Верховної Ради від Компартії України Леонід Грач, коментуючи заяви Ющенка про передчасність референдуму щодо НАТО.

«Не потрібно Ющенку бути та ким цинічним і так зневажливо ставитися до народу, тримаючи його в дурнях, — заявив Грач. — Народ давним-давно знає, що НАТО є інструментом в руках основного міжнародного жандарма – США, для того, щоб розділяти і володарювати. Це військова сила, що забезпечує могутність декількох країн і не більш. І Ющенку, принаймні, має бути про це відомо».

«А те, що він (Ющенко) боїться референдуму, як чорт ладану, тому що коли б не був проведений цей референдум, він все одно скаже: «Ні!» У цьому є вся слов`янська мудрість нашого великого народу, який тисячоліттями страждав і знайшов шлях до того, щоб 360 років тому об`єднатися в єдиний східнослов`янський простір, – союз з Росією», – зазначив український політик.

На переконання Грача, українські громадяни готові до проведення референдуму щодо НАТО, і в разі його проведення вони висловляться проти вступу до Північноатлантичного Альянсу.

Представник КПУ вважає, що своїми заявами Ющенко просто намагається наводити «тінь на пліт» - «в тому сенсі що, мов, не потрібно ніякого референдуму, ми промиватимемо мізки цьому народу. Але разом з тим ми, не питаючи народу, писатимемо різні заявочки за підписом трьох, і щоб процес йшов там. І це Америку і НАТО влаштовує».

«Так справа не піде, - заявив Леонід Грач. - Хай Ющенко не скаче на сковороді, як смажений карасик. Ми все одно вимагатимемо від нього проведення референдуму. І лише після волевиявлення народу хтось може якісь кроки робити в той чи інший бік».

Нагадаємо, Віктор Ющенко заявив, що вважає передчасними вимоги проведення референдуму з питання про вступ до НАТО, оскільки Альянс ще не робив відповідних пропозицій Україні.

Водночас він підтвердив, що приєднання України до Альянсу відбудеться за рішенням референдуму.

Кореспондент за матерілами Росбалт