Грач: Ющенко скаче, як смажений карасик на сковорідці
Президент боїться референдуму по НАТО?
Президент України Віктор Ющенко боїться проведення референдуму щодо питання про НАТО, оскільки його результат, коли б не був проведений цей референдум, все одно буде негативним.
|Леонід Грач
«Не потрібно Ющенку бути та ким цинічним і так зневажливо ставитися до народу, тримаючи його в дурнях, — заявив Грач. — Народ давним-давно знає, що НАТО є інструментом в руках основного міжнародного жандарма – США, для того, щоб розділяти і володарювати. Це військова сила, що забезпечує могутність декількох країн і не більш. І Ющенку, принаймні, має бути про це відомо».
«А те, що він (Ющенко) боїться референдуму, як чорт ладану, тому що коли б не був проведений цей референдум, він все одно скаже: «Ні!» У цьому є вся слов`янська мудрість нашого великого народу, який тисячоліттями страждав і знайшов шлях до того, щоб 360 років тому об`єднатися в єдиний східнослов`янський простір, – союз з Росією», – зазначив український політик.
На переконання Грача, українські громадяни готові до проведення референдуму щодо НАТО, і в разі його проведення вони висловляться проти вступу до Північноатлантичного Альянсу.
Представник КПУ вважає, що своїми заявами Ющенко просто намагається наводити «тінь на пліт» - «в тому сенсі що, мов, не потрібно ніякого референдуму, ми промиватимемо мізки цьому народу. Але разом з тим ми, не питаючи народу, писатимемо різні заявочки за підписом трьох, і щоб процес йшов там. І це Америку і НАТО влаштовує».
«Так справа не піде, - заявив Леонід Грач. - Хай Ющенко не скаче на сковороді, як смажений карасик. Ми все одно вимагатимемо від нього проведення референдуму. І лише після волевиявлення народу хтось може якісь кроки робити в той чи інший бік».
Нагадаємо, Віктор Ющенко заявив, що вважає передчасними вимоги проведення референдуму з питання про вступ до НАТО, оскільки Альянс ще не робив відповідних пропозицій Україні.
Водночас він підтвердив, що приєднання України до Альянсу відбудеться за рішенням референдуму.
Кореспондент за матерілами Росбалт