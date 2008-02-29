Ющенко призначив тимчасово в.о. голови Ленінської РДА Севастополя

Президент України Віктор ЮЩЕНКО тимчасово поклав виконання обов`язків голови Ленінської районної державної адміністрації Севастополя на Миколу ФОМЕНКА. Про це йдеться у розпорядженні Глави держави про тимчасове виконання обов`язків голови Ленінської РДА Севастополя. "Тимчасово покласти виконання обов`язків голови Ленінської районної державної адміністрації м. Севастополя на ФОМЕНКА Миколу Михайловича", - йдеться у документі.

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