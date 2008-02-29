Невідомі в масках побили редактора «Свободи слова»

У Криму сьогодні вночі вчинено напад на редактора і видавця алуштинської газети «Свобода слова» Василя ФОМЕНКА.

Про це сам В.ФОМЕНКО повідомив по телефону кореспондентові УНІАН.

За його словами, двоє невідомих у масках увірвалися до нього в будинок в смт Малий Маяк (за цією ж адресою зареєстрована редакція газети). При цьому у нападників, розповів В.ФОМЕНКО, була відкрита каністра бензину в руках. «Вони однозначно хотіли побити мене, облити бензином і підпалити», - говорить журналіст.

В.ФОМЕНКО спробував вибити каністру з бензином. Зав`язалася бійка, журналіст, за його словами, «кулаком збив маску» з одного з нападників.

«Вони почали душити мене, проте мені вдалося порвати торшер і в темряві звільнитися від захоплення», - заявив В.ФОМЕНКО. За його словами, після чого нападники втекли.

В.ФОМЕНКО стверджує, що він під час бійки одержав травми. «У мене розбита голова, крім того, били по печінці», - сказав редактор газети. Міліцію викликали сусіди В.ФОМЕНКА. Зараз на місці події працюють оперативники і співробітники прокуратури.

Редактор газети «Свобода слова» пов`язує напад із своєю професійною діяльністю. Так, за його словами, напад, скоріш за все, пов`язаний з публікацією про те, що один з гуртожитків в Алушті колишній член організованого злочинного угрупування «Сейлем» викупив разом із людьми і тепер має намір його продати.

У прес-службі міліції Криму кореспондентові УНІАН підтвердили, що в міліцію надійшло повідомлення про події, і зараз на місці працюють співробітники МВС. «Вночі нібито, як стверджує редактор, на нього напали двоє невідомих у масках. Він одержав легкі тілесні ушкодження. На місці події працюють співробітники (міліції – УНІАН). Туди виїхала також група з Сімферополя», - повідомили в міліції Криму.