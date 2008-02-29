Кіностудія Ялти покаже «Полунички»

«Ялтинська кіностудія» підписала контракт з компанією «Елей Інтеректів» про спільне виробництво нічного розважального шоу «Полунички».

Як повідомила УНІАН прес-аташе ЗАТ «Ялтинська кіностудія» Ольга ВОЛОДЧЕНКО, формат шоу був куплений у англійської компанії Round 1 Media.

За словами генерального директора ЗАТ «Ялтинська кіностудія» Дмитра ТАРАНА, кіностудія виступить як генеральний підрядчик проекту. «У павільйоні кіностудії площею 600 кв.м буде обладнана сучасна студія прямого ефіру, з якої сигнал йтиме по оптоволоконній лінії до Києва. В даний час на кіностудії будують декорації для майбутньої програми і формують команду, яка працюватиме над створенням шоу. Це - режисери, оператори, звукорежисери, освітлювачі. Крім цього, кіностудія надаватиме транспортні послуги, займатиметься питаннями розміщення учасників шоу і забезпечувати підбір учасниць програми», - повідомила О.ВОЛОДЧЕНКО.

«Для мене важливе те, що на Ялтинській кіностудії з`явиться можливість систематичного прямого ефіру. На наших площах можна буде проводити різні телеформаты, телевізійні серіали, шоу, вікторини та ін. Це може мати важливе значення для розвитку півострова взагалі, оскільки оптоволокно дозволяє віщати не тільки на території України, але і Росії, Туреччини і інших країн», - підкреслив Д.ТАРАН.

Розважальне шоу «Полунички» орієнтоване на чоловічу аудиторію. «По суті, це чоловічий журнал, але тільки у форматі телешоу. Під час ефіру в студії прийматимуться прямі телефонні дзвінки і проводитиметься SMS-голосування», - повідомила О.ВОЛОДЧЕНКО.

Програма «Полунички» виходитиме з 1 квітня 2008 року в нічному ефірі на каналі НТН.