У черзі на квартири в Сімферополі - понад 12 тисяч сімей
17:29, 29 лютого 2008Крым
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Мер вручив 2 ордери
Мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО сьогодні вручив ордери на трикімнатні квартири 2-м сімферопольським сім`ям, які стояли в черзі на отримання житла.
Як повідомляє прес-центр міськради Сімферополя, одна з сімей чекала отримання квартири з 1974 року.
Друга сім`я - троє дітей-сиріт, що знаходяться на опікуванні бабусі-інваліда I групи, - були поставлені на квартирний облік на початку 1993 року.
На сьогоднішній день на квартирному обліку в Сімферополі - 12380 сімей (з яких 3826 сімей користуються першочерговим правом).
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