У черзі на квартири в Сімферополі - понад 12 тисяч сімей

Мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО сьогодні вручив ордери на трикімнатні квартири 2-м сімферопольським сім`ям, які стояли в черзі на отримання житла.

Як повідомляє прес-центр міськради Сімферополя, одна з сімей чекала отримання квартири з 1974 року.

Друга сім`я - троє дітей-сиріт, що знаходяться на опікуванні бабусі-інваліда I групи, - були поставлені на квартирний облік на початку 1993 року.

На сьогоднішній день на квартирному обліку в Сімферополі - 12380 сімей (з яких 3826 сімей користуються першочерговим правом).