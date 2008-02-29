У Криму - новий головний податковий міліціонер

Начальником Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму призначено Мирослава СВИСТУНА.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі Управління податкової міліції ДПА в Криму.

Сьогодні Мирослава СВИСТУНА представили колективу кримської податкової заступник начальника Головного Управління податкової міліції ДПА України Олександр РОЗУМ і голова податкової АРК В’ячеслав БУСАРЄВ.

О.РОЗУМ охарактеризував нового головного податкового міліціонера Криму як “професіонала, здатного на високому рівні виконувати покладені на нього обов`язки”.

*** М.СВИСТУН (1959 року народження) - полковник міліції. У 1999 році закінчив Київську національну академію внутрішніх справ. Останнє місце роботи перед призначенням - перший заступник начальника УМВС у Тернопільській області – начальник кримінальної міліції.