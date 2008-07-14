«Прикольна казка» удостоєна двох нагород кінофестивалю «Артек»

На XVI Міжнародному дитячому кінофестивалі «Артек», який проходив з 3 по 10 липня 2008 року в Міжнародному дитячому центрі «Артек» (Гурзуф) рішенням Великого дитячого журі (більше 3 тис. дітей), український фільм-казка «Прикольна казка» режисера Романа Ширмана визначений переможцем у двох номінаціях – «Найзахоплюючіший фільм» і «Краща дівчинка-актриса» (Олена Козир, виконавиця ролі Дівчинки-долі).

Фільм знятий за підтримки Державної служби кінематографії України київською кіностудією «Інтерфільм».

Організаторами фестивалю виступили МДЦ «Артек», Міністерство культури України та Академія дитячого і молодіжного фільму (Росія).

У конкурсній програмі фестивалю були представлені нові фільми для дітей і юнацтва з України, Росії, Білорусії і Німеччини.

Докладна інформація про фільм розміщена на сайті www.interfilm.biz.