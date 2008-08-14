Сьогодні в православних християн починається Успенський піст

Він завершиться 28 серпня святом Успіння Пресвятої Богородиці, а перший пісний день збігається з Медовим (Мокрим) Спасом, коли Церква згадує винесення чесних древ Животворящого Хреста Господнього й вшановує сім старозавітних мучеників - братів Маковеїв.

Піст послаблюється у суботи та неділі, а також 19 серпня - на свято Спаса, коли можна їсти рибу й випити трохи вина.

Свято Винесення Хреста Господнього встановлено у IX столітті в Константинополі, де щорічно частина Животворящого Хреста, що зберігався у домовій церкві грецьких імператорів, приносили в храм Святої Софії й освячували воду для лікування хвороб.

У православних храмах цього дня виносять хрест для поклоніння й освячують мед, оскільки 14 серпня називають ще Медовим Спасом.

За народними прикметами, на Медовий Спас летять ластівки й стрижі - це вважають першою ознакою осені, що наближається.

ICTV