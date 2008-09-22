Кращим актором ”Кіношоку-2008” став Сергій Романюк (фото)

Кращим актором на XVII Відкритому фестивалі кіно країн СНД, Латвії, Литви та Естонії "Киношок-2008" став українець Сергій Романюк.

Головний приз кінофестивалю "Золота лоза" за кращий повнометражний фільм вручений стрічці "Осінній бал" (Естонія, режисер Вейко Иунпуу). Призу за кращу режисуру в повнометражному кіно удостоєна режисер картини "Коллекционерша" Христина Буожюте (Литва), а за кращий сценарій - Ернест Абдіхапаров за фільм "Світла прохолода" (Киргизстан-Казахстан).

Приз за кращу жіночу роль у повнометражному кіно дістався актрисі Марині Блейк за фільм "Сезон туманів" (Росія-Великобританія), а за кращу чоловічу роль – акторові Сергію Романюку, фільм "Райські птахи" (Україна, режисер Роман Балаян). "Це вже другий приз за акторську майстерність і третій приз нашої картини "Райські птахи", – зазначив продюсер Олег Кохан. – І дуже приємно, що приз одержав саме Сергій Романюк, майстерність якого дозволила створити глибокий образ представника системи: він щиро і людяно захищає зло, від чого стає ще страшнішим".

Приз за кращу операторську роботу в повнометражному кіно імені А.Княжинського вручений операторові Віктору Шестоперову – фільм "Кип`яток" (Росія), а журі конкурсу короткометражних фільмів "Межі Шоку" ухвалило рішення присудити Гран-прі за кращий короткометражний фільм програми картині "Три матері і хор" (Росія - Швеція, режисери Наталія Першина-Якиманська, Ольга Єгорова).

Приз за кращий повнометражний фільм на відео в цифровому форматі "Кіно без кіноплівки" присуджений стрічці "Олег Кулик – виклик і провокація" (Росія, режисер Євгеній Мітта). Диплому журі удостоєні картини "Фантомас знімає маску" (Росія, режисери Андрій Кагадаєв) і "Весілля для чайників" (Естонія, режисер Володимир Логинов)

У конкурсі "ТБ-Шок", який оцінювали самі глядачі, перше місце дісталося картині "Королева льоду" (Росія, режисер Андрій Селіванов), друге – "Вибір моєї матусі" (Росія, режисер Світлана Деміна), третє – "Біла ніч, ніжна ніч" (Росія, режисер Віктор Мережко). Дитяче журі конкурсу "Кіномалюток" присудило перший приз роботі "Той, що біжить по хвилях" (Росія-Україна, режисер Валерій Пендраковський). Дипломів удостоєні роботи "Попелюшка 4x4 (Росія, Олександр Баршак, Юрій Морозов) і "Ніжний вік" (Росія, Сергій Соловьев).

Цього року українські фільми були представлені у всіх програмах фестивалю "Киношок-2008" і претендували на головні призи всіх конкурсних категорій. Сімнадцятий "Кіношок", що до 2007 року іменувався Відкритим фестивалем кіно країн СНД і Балтії, традиційно проходив в Анапі з 12 по 21 вересня 2008 року.