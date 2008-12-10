У Києві пройде ”Кіно без кордонів”

У четвер, 11 грудня, у Києві відкривається фестиваль "Кіно без кордонів", до якого увійдуть кращі артхаусні фільми цього сезону.

У програмі фестивалю: "Скафандр і Метелик" Джуліана Шнабеля, "Молодість без Молодості" Френсіса Форда Копполи, "Моє серце битися перестало" Жака Одіара, «Літній дощ» Антоніо Бандераса та інші фільми.

Також у рамках проекту відбудеться передпрем`єра фільму Вадима Перельмана Життя перед її очима з Умою Турман у головній ролі. Допрем`єрний показ фільму відбудеться 17 грудня у київському кінотеатрі «Кінопанорма». У широкий прокат стрічка вийде в січні 2009 року.

Кінофестиваль «Кіно без кордонів» стартує 11 грудня у "Кінопанорамі".

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