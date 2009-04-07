Православні сьогодні відзначають одне з 12 основних церковних свят

Православна церква сьогодні святкує одну із визначних подій християнського календаря – Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Благовіщення – одне із 12 основних церковних свят, яке встановлено на згадку про те, як архангел Гавриїл приніс Діві Марії благу звістку про народження Ісуса Христа – Сина Божого і Спасителя світу.

Свято Благовіщення відкриває послідовний ряд описаних у Новому Заповіті подій – втілення, земного життя, Хресної смерті і Світлого Воскресіння Христового.

Спрадавна існує звичай в день Благовіщення відпускати на волю птахів з кліток. Цей простий земний символ означає сповіщення свободи всьому світу, а також небеса, що відкриваються для людської душі.

Сьогодні також не можна працювати та слід викинути всі старі речі. Піст на Благовіщення церква послаблює.