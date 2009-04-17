Міжнародний фестиваль дитячої моди відкриється в Артеку

III Міжнародний фестиваль "Дні дитячої моди в "Артеку" пройде в Криму з 30 квітня по 6 травня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міжнародного дитячого центру "Артек", захід організований у співдружності з Ukrainian Fashion Week.

Серед завдань фестивалю - просування і популяризація дитячої і юнацької моди, презентація колекцій професійних дизайнерів, дитячих творчих колективів.

У програмі "модного" фестивалю - Всеукраїнський конкурс професійних дитячих моделей "Юна модель України-2009", конкурс юних дизайнерів "Стар кутюр", "Fashion-парад" дитячих модельних агентств, студій і театрів мод.

До конкурсу "Стар кутюр" приєднаються і юні "артеківці". Вони не тільки представлять створені безпосередньо в "Артеку" дизайнерські роботи, а й стануть членами великого дитячого журі. 1500 учасників травневої зміни в "Артеку" визначать номінанта премії “Дитячий знак якості”.

Крім того, в рамках фестивалю заплановано проведення майстер-класів, семінарів, фотовиставок за участю провідних фахівців у галузі дитячої моди, дизайнерами, маркетологами.