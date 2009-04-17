Розпочинається судовий процес Ульяненка проти комісії з моралі

Перше слухання процесу «Ульяненко проти Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі» відбудеться 21 квітня о 15.30 в Окружному суді міста Києва (Десятинна 6/8), повідомляє Буквоїд.

Нагадаємо, що лауреат Шевченківської премії Олесь Ульяненко подав позов до суду проти НЕК, яка визнала «порнографічним» його останній роман «Жінка його мрії», а видавці – Клуб Сімейного дозвілля вилучили книгу з продажу. Це – перший випадок, коли письменник судиться з Національною експертною комісією з питань захисту суспільної моралі.

Літагент Юка Гаврилова закликає всіх небайдужих прийти на безпрецедентну подію.

«Бюрократи з НЕК в своїх діях вправно користуються адміністративними важелями і тільки присутність достатньої кількості вільних, незаангажованих людей в залі на судових засіданнях допоможе розгляду справи по суті і винесенню справді законного, а не скроєного за лаштунками вердикту», - запевняє вона.