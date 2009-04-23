Сьогодні Всесвітній день книжки

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10:30, 23 квітня 2009Культура
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Гравці ринку запроваджують антикризові заходи
В умовах кризи літераторам як ніколи потрібна підтримка чиновників і парламентарів. Адже інфляція, невиплата зарплат, невпевненість у майбутньому людей роблять книжковий ринок збитковим.
Та його гравці запроваджують антикризові заходи: видавництва закуповують дешевшу продукцію для друку, книгарні впроваджують дисконтні картки.
Є й один плюс у кризі для вітчизняного ринку: російська книжка, яка диктувала свої правила гри в Україні, стала неконкурентною. Адже ціни на російську продукцію стартують від ста гривень.
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