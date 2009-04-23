Сьогодні Всесвітній день книжки

В умовах кризи літераторам як ніколи потрібна підтримка чиновників і парламентарів. Адже інфляція, невиплата зарплат, невпевненість у майбутньому людей роблять книжковий ринок збитковим.

Та його гравці запроваджують антикризові заходи: видавництва закуповують дешевшу продукцію для друку, книгарні впроваджують дисконтні картки.

Є й один плюс у кризі для вітчизняного ринку: російська книжка, яка диктувала свої правила гри в Україні, стала неконкурентною. Адже ціни на російську продукцію стартують від ста гривень.

ICTV