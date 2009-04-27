Віктюк представить свій спектакль про Сталіна в Києві

17–18 червня на сцені київської Російської драми відомий режисер Роман Віктюк представить свій новий спектакль "Сон Гафта, переказаний Віктюком".

"Спектакль створений за драматичним твором Валентина Гафта. Сенс цього сну: душа Сталіна вимагає свого втілення в організмі артиста Гафта, як би він не чинив опір. А місце дії цього "Сну" – ніби музей, в якому зібрані всі матеріали сталінського періоду історії", – розповів Роман Віктюк у своєму інтерв`ю "Дзеркалу тижня".

Режисер зазначив важливість цієї теми сьогодні: "У Росії вибирають Людину країни (проект телеканалу "Росія" – "Ім`я Росії", - ред.) і виявляється, що Росія вибирає серед головних імен – Сталіна! Ті, хто про нього говорить, плутаються: одні тільки за знищення, інші тільки за прославляння".

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