Віктюк представить свій спектакль про Сталіна в Києві
За драматичним твором Валентина Гафта
17–18 червня на сцені київської Російської драми відомий режисер Роман Віктюк представить свій новий спектакль "Сон Гафта, переказаний Віктюком".
"Спектакль створений за драматичним твором Валентина Гафта. Сенс цього сну: душа Сталіна вимагає свого втілення в організмі артиста Гафта, як би він не чинив опір. А місце дії цього "Сну" – ніби музей, в якому зібрані всі матеріали сталінського періоду історії", – розповів Роман Віктюк у своєму інтерв`ю "Дзеркалу тижня".
Режисер зазначив важливість цієї теми сьогодні: "У Росії вибирають Людину країни (проект телеканалу "Росія" – "Ім`я Росії", - ред.) і виявляється, що Росія вибирає серед головних імен – Сталіна! Ті, хто про нього говорить, плутаються: одні тільки за знищення, інші тільки за прославляння".