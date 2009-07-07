У Києві відкриють центр української етнокультури ”Мамаєва Слобода”

9 липня у Києві відбудеться презентація та відкриття центру української етнокультури - козацького селища "Мамаєва Слобода".

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив автор ідеї та директор центру народознавства «Козак Мамай» Костянтин ОЛІЙНИК.

За його інформацією, селище "Мамаєва Слобода" займає територію близько 9 гектарів. У комплексі відтворені елементи побуту та культури козаків, будуть представлені українські народні ремесла - свою майстерність демонструватимуть ковалі, гончарі та інші.

В центрі зведеного архітектурного ансамблю, що нараховує 98 об’єктів, стоїть козацька триверха церква Покрови Пресвятої Богородиці із дзвіницею, подібна до тієї, що стояла на Запорізькій Січі в часи Богдана-Зиновія Хмельницького. Зустрічатиме відвідувачів "Мамаєвої Слободи" камінна скіфська баба “Мамай”, що встановлена на кургані біля входу до селища.

Заслужений артист України Тарас КОМПАНІЧЕНКО, який вивчає та відновлює творчість українського козацтва, підкреслив, що “Мамаєва Слобода” покликана відроджувати незнану, забуту Україну.

“Завданням є сфокусувати погляди на різні напрямки нашої культури і спробувати вести ці напрямки, зокрема, це дитячі ігри, розмежування дитячих ігор на військово-спортивні, це сакральні театри. Очевидно, що це і підтримка ремесел”, - сказав Т.КОМПАНІЧЕНКО.

Як поінформував К.ОЛІЙНИК, відкриття центру заплановано на 14.00. У святковій програмі буде представлено школу ремесел, виступи народних колективів, показові бої козацьких загонів із умовними супротивниками, ярмарок виробів народних майстрів, частування козацькою юшкою та кулішем тощо. Також заплановано виступ найкращого в Європі кінного каскадерського козацького театру. О 18.00 розпочнеться концерт, організований відомим виконавцем та громадським діячем Олегом СКРИПКОЮ.

К.ОЛІЙНИК повідомив, що для безкоштовного входу цього дня гості свята мають прийти у вишиванці, або з елементами української етнокультури в одязі. Якщо відвідувач не дотримається такої умови, то вхід для нього коштуватиме 20 грн.

Передбачається, що "Мамаєва Слобода" працюватиме щодня, вхід коштуватиме від 3 до 5 грн. Однак, ці дані, за словами К.ОЛІЙНИКА, поки не точні і будуть оприлюднені на сайті етноценнтру найближчими днями.

К.ОЛІЙНИК сподівається, що центр розвиватиметься надалі й стане унікальною для великого мегаполісу “цариною” української культури, яка розташувався практично в центрі Києва (адреса "Мамаєвої Слободи": Солом’янський район, вул. Михайла Донця, 2, урочище біля витоку річки Либідь).

Присутній на прес-конференції О.СКРИПКА висловив сподівання, що центр стане популярним серед киян і гостей столиці, зазначивши, що заснований ним етнофестиваль “Країна мрій” з радістю підтримає відкриття “Мамаєвої Слободи”.

*** У 1993 році Київрада закріпила за центром народознавства "Козак Мамай" земельну ділянку по вулиці Михайла Донця, 2, першим в новітній історії України Державним актом на право постійного користування землею №000001 з метою створення на ній куточка української природи, архітектури й побуту "Мамаєва Слобода". Невдовзі тут було поставлено невелику дерев’яну Покровську каплицю відтворену за одним із малюнків Т.Г.Шевченка.