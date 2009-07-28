У Гуляйполі наближається фестиваль «День Незалежності з Махном-2009»

23-24 серпня у місті Гуляйполе Запорізької області проходитиме Четвертий міжнародний літературно-музичний андерграундовий фестиваль «День Незалежності з Махном – 2009».

Про це УНІАН повідомили в Мистецькому об`єднанні "Остання Барикада", яке організовує фестиваль.

За інформацією оргкомітету, у рамках фестивалю плануються такі перфоменси: «Махновське весілля», поетичний боді-арт, конкурс махновського костюму, літературна премія «Остання барикада», мистецька антипремія «Махновський гарбуз», відкриття пам’ятника Нестору Махну, «Бій барабанщиків», «День народження Жадана», «Кримська експансія Ісмета Шейх-Заде», акція «Українську книжку – Гуляйполю!» та інші.

У нічній програмі заплановано «Поетичну порку» та чоловічий боді-арт (вхід тільки для повнолітніх).

Як повідомляє «Остання барикада», до Гуляйполя приїдуть музичні гурти «С.К.А.Й», «Ot Vinta», «ТопорОркестра», «Бремстокер», «Кука та банда», «Мертвий Півень», «Гапочка», «Собаки в космосі», «Лос-Колорадос», «Крапка», «Тарута», «Хамерман знищує віруси» та інші.

У літературній частині планується сольник Оксани ЗАБУЖКО, презентація нової книжки Сергія ЖАДАНА «Лілі Марлен», сольник Артема ПОЛЕЖАКА, Другий махновський слем (слем-майстер Мультик Гагарін), Казковий дім Лірника Сашка, Махновські читання (С. Поваляєва, О. Демченко, А. Любка, Г. Семенчук, В. Крюгер, П. Коробчук, Б. О. Горобчук, О. Коцарєв, Д. Лазуткін, С. Прилуцький, О.Степаненко, Кузан Василь, Кузан Валентин, С. Ушкалов, І. Цілик, М. Мартисевич та інші) і презентації земляцтв (Донецьке, Харківське, Запорізьке, Закарпатське, Київське і Кримськотатарське земляцтво).

У театральній частині відбудеться виступ «Театру 19» Сергія БАБКІНА.

У відеочастині пройде показ українських неформатних кліпів, відеопоезії, аматорського відео та конкурс андеграундного мобільного кіно.

Також плануються громадські дискусії за участі відомих політологів, політичних діячів та журналістів (К. Бондаренко, А. Окара, О. Доній, Ю. Стець, І. Шейх-Заде, Т. Чорновіл, М. Іващишин та інші).

Крім того, в рамках фестивалю «День Незалежності з Махном – 2009» пройде виставка картин, де буде презентовано колекції «Останньої барикади» (пам’ятник Віктору Ющенку роботи Анатолія ФЕДІРКА), А.МУХАРСЬКОГО, В.ПІНЧУКА та ін.

Ведучі фестивалю – Артем ПОЛЕЖАКА та Руслан ПІВЕНЬ.