Gorchitza представить Україну на Sopot Hit Festival

6 серпня українська група Gorchitza вирушає до Польщі, де представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Сопоті, який з 1961 року щорічно проводиться польським державним телебаченням у знаменитій Лісовій Опері, де у різний час брали участь і займали призові місця Алла Пугачова і Софія Ротару.

Sopot Hit Festival – один з найбільших телевізійних конкурсів Польщі і Східної Європи. Переможця конкурсу вибирають шляхом SMS-голосування.

Gorchitza представить Україну 8-го серпня у 2-й день фестивалю в номінації Міжнародний Хіт Літа

з піснею Kiss me loneliness англійською мовою.

Крім Gorchitza в списку з 15 претендентів на статуетку і 50 000 доларів є як уже відомі європейські поп-виконавці – Danzel,In-Grid і September, так і нові імена.

Ось, що говорять учасники Gorchitza про фестиваль: «...для нас це не найбажаніший виступ на світі. Ми, як і всі «живі» музиканти, досить прохолодно ставимося до телевізійних зйомок і тим більше до конкурсів, але нам дуже цікаво зануритися в саму атмосферу цього свята і бути представленими широкій аудиторії Східної Європи.»

Музиканти відзначають, що не мають «особливих ілюзій», проте про всяк випадок замовили пляшку шампанського в гримерну.