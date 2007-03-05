Акція соціальної ініціативи “Українська книжка – українським повіям”

(книжки сучасних українських поетів та прозаїків – у подарунок українським повіям до жіночого свята 8 Березня)

Вже два роки триває акція “Українські книги – українським тюрмам”, минулого тижня відбулася акція “Українська книга – українським політикам”. Ще одним відчайдушним кроком українських авторів до своїх читачів є акція “Українська книга – українським повіям”

Організатори акції: Кабінет молодого автора Національної Спілки письменників України, мистецький проект “Інша література”, Київський театр поезії “Мушля”, за участю видавництв “Кальварія”, “Зелений пес”, “Ярославів Вал”, “Факт”;

Мета акції: подолання бар`єру та упередженості між читачем і сучасним українським письменником, популяризація української книги в суспільстві;

Очікувані учасники акції: письменники Б. Гуменюк, С. Пантюк, А. Андрусяк, А. Багряна, Т. Винник, Д. Лазуткін, брати Капранови, Ю. Покальчук, Е. Драч та багато інших, а також режисер та актори театру “Мушля»”С. Архипчук та представники ЗМІ.

Сценарій акції:

Дата проведення - 7 березня 2007 року

16.00 – прес-конференція у Спілці Письменників України (вул. Банкова, 2)

16.30 – виїзд учасників та журналістів на замовлених мікроавтобусах на місце проведення акції (Велика Окружна дорога)

Контакти:

8-067-717-77-99 – Сергій Архипчук

8-050-723-19-92 Борис Гуменюк

8-066-215-71-26 – Багряна Анна

“Я повірю в існування мови, коли до мене і президент держави, і повія на вулиці звертатимуться українською мовою” (М. Хвильовий)