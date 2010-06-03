У Бразилії відреставрували нове чудо світу

Реставрація статуї Христа-Іскупителя в Ріо-де-Жанейро на фінішній прямій, повідомляє власкор РИА Новости з посиланням на представників місцевої влади.

Пам`ятник з`явиться в оновленому вигляді не пізніше, ніж через 10 днів, коли відбудеться остаточний демонтаж будівельного риштування.

На реставраційні роботи, що почалися в січні 2010 року, було витрачено 3,8 мільйона доларів. У ході робіт було відреставровано мозаїчне покриття статуї, ліквідовані невеликі тріщини та оновлена поверхня каменю, що потемніла через високу вологість. Витрати частково узяла на себе бразильська гірничодобувна компанія Vale, яка до 2015 року узяла пам`ятник під свій патронаж.

Статуя Христа-Іскупителя, будівництво якої продовжувалося з 1922 по 1931 рік, розташована на вершині гори Корковаду на висоті 709 метрів над рівнем моря. Монумент вважається одним з найбільших у світі в стилі ар-деко. Виготовлена із залізобетону і мильного каменю, статуя досягає 38 метрів у висоту, її вага – 1145 тонн.

У 2007 році статую Христа-Іскупителя вибрали одним з семи нових чудес світу. Щороку монумент відвідує до мільйона чоловік.

Lenta.ru