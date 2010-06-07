З 11 по 13 червня в Києві пройде четвертий щорічний міжнародний Київський фестиваль вогню / Kiev Fire Fest 2010. Як і раніше, глядачі зможуть побачити неймовірно яскраве вогняне шоу у виконанні кращих театрів та сольних виконавців різних напрямів та жанрів з Німеччини, Фінляндії, Угорщини, Ізраїлю, Литви, Швеції, Росії та України.

Відкриття фестивалю відбудеться 11 червня на Подолі й пройде в традиційному для Європи форматі вуличного параду (вперше в Україні!) за участю артистів вогняного жанру, жонглерів та барабанщиків, театральних та циркових груп. 12 і 13 червня в столичному Зеленому театрі в рамках денної програми фестивалю кожен охочий зможе ближче познайомитися із інструментами, з якими працюють артисти, на ярмарку циркового, вогняного та театрального реквізиту, а також відвідати відкриті уроки київських шкіл барабанів, вогню та жонглювання. У вечірній програмі глядачів чекають виступи українських артистів та вогняних театрів (КОТ, PANTERA, Гефест-шоу, Arcanum, Оберіг, Sanskrit, Nushka, Nagachevsky brothers).

Вуличний парад почнеться о 20:00 на Подолі, вхід безкоштовний

Вартість вхідного квитка на 12 і 13 червня: 40 грн. на кожен день

Початок денної програми: 18:00

Початок вечірніх вистав: 21:00.