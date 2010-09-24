Міс Україна-2010 знялася в новому фільмі Ван Дамма

Катерина Захарченко знялася в новому фільмі Жана-Клода Ван Дамма, повідомляє Комсомольская правда в Украине.

У бойовику з назвою Weapon (Зброя) українці дісталася роль нареченої російського мафіозі.

За словами Захарченко, після фіналу Міс Україна їй прийшла SMS без підпису з невідомого іноземного номера з пропозицією зіграти у фільмі.

"Я не відповіла. Через три години прийшла ще одна SMS, коротка:" Ж.К. Ван Дамм ". Наступного дня Жан-Клод перетелефонував і розповів, що пропонує мені роль нареченої російського мафіозі. І я погодилася", - розповіла Міс Україна-2010.

Днями дівчина повернулася з Бухареста, де відбувалися зйомки. Українській красуні дісталася невелика роль нареченої російського мафіозі, яка на своєму весіллі говорить тост на честь свого батька. А того прямо у неї на очах відразу вбиває переодягнений офіціантом найманий вбивця у виконанні Ван Дамма. Зйомки хвилинного епізоду тривали десять годин. Весь цей час актори сиділи перед рясно накритим столом, але до ковбас і різноманітної їжі торкатися не могли. "Було страшно, коли в першому дублі хлинула бутафорська кров. Раз на четвертий - було вже смішно, довелося відвертатися від камери", - поділилася враженнями Захарченко.

Вихід фільму Weapon запланований на 2011 рік.

Нагадаємо, що у вівторок, 28 вересня, о 14:00 на Корреспондент.net відбудеться чат з Міс Україна-2010 Катериною Захарченко.

Нагадаємо, що фінал національного конкурсу краси Міс Україна-2010 відбувся 4 вересня. Гостями вечора стали Елізабет Херлі, Орнелла Муті, Памела Андерсон, Жан-Клод Ван Дамм, Сніжана Онопко та інші.

