14 жовтня у Києві мітингуватимуть на захист української мови

14 жовтня о 18.30 в Києві на Софіївському майдані за ініціативи Народного комітету захисту України відбудеться мітинг на захист української мови. Як повідомили УНІАН у прес-службі НКЗУ, акція пройде під гаслом: «Оборонимо – мову! Врятуємо – Україну!»

Прес-служба інформує, що на мітинг запрошуються всі громадяни України, яким не байдужа доля української мови та державної незалежності.

Очікується, що в заході візьмуть участі лідери політичних партій, громадські діячі, зокрема, Леонід Кравчук, Дмитро Павличко, В’ячеслав Брюховецький, В’ячеслав Кириленко та інші.

«Ти знаєш, що у Верховній Раді зареєстровано проект закону «Про мови в Україні», ініційований Партією регіонів, Компартією та Блоком Литвина, цитує прес-служба звернення Народного комітету захисту України. - Цей законопроект спрямований на запровадження в Україні режиму тотальної русифікації, а отже, є інструментом знищення української мови. Якщо ти залишишся байдужим, буде потоптана Твоя гідність, а твоя країна перетвориться на колонію Росії, де Тебе вважатимуть людиною другого сорту, а Твої діти гинутимуть в імперських збройних авантюрах».

Стати разом і вимагати від влади зняти з реєстрації антиукраїнський законопроект – вимога організаторів мітингу. Вони також закликають вжити рішучих державних заходів для запровадження української мови в усі сфери суспільного життя відповідно до вимог Конституції України.