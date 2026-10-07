У Києві проблеми з електро- та водопостачанням через російську атаку

Кличко повідомляє, що на правому березі перебої з водопостачанням.

В Києві та Київській області за командою Укренерго застосовані екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК.

"Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - йдеться в повідомленні.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив в Telegram, що через проблему з електропостачанням частково знеструмлені водопровідні насосні станції. "На правому березі міста перебої з водопостачанням. Енергетики працюють над відновленням", - сказано в повідомленні.

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Кличко також повідомив, що в Оболонському районі, де впали уламки БпЛА, недалеко від автівки, що палає в дворі житлового будинку, виявили тіло жінки.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні під вечір Росія знову атакувала Київ. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що Соломʼянському районі Києва після ударів росіян виникли пожежі в житлових будинках, відомо про двох постраждалих.

Він зазначав, що у будинку пожежа на рівні 1-3 поверхів. Рятувальники, пожежні та медики працюють на місці.

Кличко також повідомив, що також у Соломʼянському районі внаслідок атаки ворога відбулося загоряння в приватному житловому будинку, є травмований.

За інформацією Кличка, у Дніпровському районі столиці було падіння уламків неподалік навчального закладу, попередньо, пожежі немає.

Кличко повідомив, що також зафіксовано падіння уламків на дах адміністративної будівлі у Святошинському районі. Він зазначив, що там є часткове руйнування даху, без пожежі.

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