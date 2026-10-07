Ердоган запропонував допомогти налагодити прямі контакти між Україною та РФ

Ердоган під час розмови з Путіним також наголосив на важливості заходів щодо забезпечення безпеки судноплавства у Чорному морі.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час переговорів турецький лідер заявив, що Анкара готова допомогти налагодити прямі контакти між Україною та Росією, повідомляє Управління з комунікацій президента Туреччини.

"Туреччина завжди готова зробити свій внесок у зусилля з налагодження прямих контактів між Росією та Україною", – йдеться в повідомленні.

У Ердогана зазначили, що лідери Туреччини та РФ обговорили двосторонні відносини між країнами, а також регіональні та глобальні питання. Ердоган наголосив на важливості роботи щодо забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі.

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Також президент Туреччини привітав російського диктатора з днем народження. Окремо Ердоган привітав Путіна з "успіхом" його партії на виборах до Державної думи РФ.

Туреччина та ООН організували переговори про перемир’я між Україною та РФ у Чорному морі

Раніше Bloomberg повідомляло, що Туреччина та Організація Об’єднаних Націй організували нові переговори в РФ та Україні, щоб обговорити перемир’я в Чорноморському регіоні.

Високопоставлений дипломат повідомив журналістам, що зустрічі відбудуться на початку жовтня. За його словами, посередниками виступлять представники швейцарської неурядової організації "Центр гуманітарного діалогу", які розповіли про цю ініціативу на умовах анонімності.

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