В низці регіонів України запроваджені аварійні відключення, – Укренерго

Під час аварійних відключень графіки не діють.

Внаслідок інтенсифікації російських ударів по енергосистемі, в окремих регіонах України ввечері 7 жовтня запровадили аварійні відключення електроенергії. Про це інформує "Укренерго".

Про аварійні відключення електроенергії повідомляють для Житомирської, Полтавської, Чернігівської, Київської областей та міста Києва.

Таким чином, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення на середу в тих регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

Відео дня

Роботи над відновленням стабільного електропостачання вже тривають. Аварійні відключення будуть скасовані щойно це дозволить ситуація в енергосистемі.

Енергетики нагадують про необхідність ощадливо споживати електроенергію і радять стежити за оперативними змінами на сторінках локальних обленерго.

Оновлено о 21:17. Згодом у ДТЕК повідомили, що Київ повертається до графіків обмеження електроенергії, а екстрені відключення скасовано.

Відключення світла – головні новини

Нагадаємо, що голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв попередив, що російські окупанти почали застосовувати нову тактику під час ударів по енергооб’єктах України. Вона може спричинити відсутність стабільного електропостачання до 15-16 годин поспіль.

Народний депутат Сергій Нагорняк додав, що відключення світла зараз пов’язані не тільки з наслідками атак російських окупантів, а з завершенням будівництва захисних споруд навколо енергооб’єктів напередодні зими. Їх мають фіналізувати вже найближчими тижнями.

Вас також можуть зацікавити новини: