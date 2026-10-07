'Серйозні руйнування': Київський картонно-паперовий комбінат зупинив роботу після атаки РФ

Виробничі та складські приміщення зазнали суттєвих пошкоджень.

Сьогодні, 7 жовтня, Київський картонно-паперовий комбінат утретє за останні шість місяців зазнав ракетної атаки. Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook

"Серйозних руйнувань зазнали виробничі та складські приміщення, пошкоджено обладнання й інженерні комунікації. В результаті потужних вибухів виникли пожежі, над гасінням яких досі працюють надзвичайні служби", – ідеться в повідомленні.

Наразі виробництво призупинено.

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Довідка УНІАН. Київський картонно-паперовий комбінат – підприємство целюлозно-паперової галузі, що спеціалізується на виробництві картону, гофротари та санітарно-гігієнічної продукції.

Від початку повномасштабного вторгнення Київський КПК зосередив основні зусилля на підтримці оборони країни, а також допомозі громадам Київської області та інших регіонів, які найбільше постраждали внаслідок руйнувань.

Нещодавно підприємство ввело в експлуатацію нову лінію Mitsubishi, що суттєво розширила можливості виробництва упаковки зі складною висічкою.

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Під час нічної атаки на Київ російські війська зруйнували центральний склад мережі "АТЛ Автосервіс", через який проходили значні обсяги моторних олив та акумуляторів. У компанії зазначили, що знищення складського хабу спричинить тимчасові перебої в роботі та вимагатиме перебудови логістики всієї мережі.

Нагадаємо також, що один із нещодавніх російських ударів по Гостомелю пошкодив склад компанії "Вента ЛТД", який відігравав важливу роль у забезпеченні Київського регіону фармацевтичною продукцією.

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