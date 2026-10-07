Нацбанк різко посилив гривню: офіційний курс валют на 8 жовтня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,16 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 8 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,86 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,16 гривні за один євро, тобто гривня зросла одразу на 48 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,84/44,89 грн/дол., а до євро - 50,14/50,18 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 7 жовтня знизився на 14 копійок і складав 45,22 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,69 гривні за долар. Середній курс євро до гривні знизився на 2 копійки і становив 50,95 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,22 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 10 копійок і становив 45,10 гривні за долар, а курс євро не змінився і складав 50,85 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,50 гривні, а євро - за курсом 49,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

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