Росіяни масово сидять без тепла під час нічних заморозків.

Попри офіційний старт опалювального сезону та нічні заморозки, жителі десятків міст Російської Федерації залишаються без тепла у своїх будинках через зношеність комунальних мереж, передають The Moscow Times.

Подібну ситуацію фіксують в Челябінській, Пермській, Нижегородській областях, Красноярському краї та Омську. В північних районах РФ опалювальний сезон стартував ще 21 вересня, але в багатьох містах тепло відсутнє навіть у соціальних установах на кшталт дитсадків. Мешканці скаржаться на відсутність гарячої води та опалення і поширення плісняви на стінах.

Колапс опалювального сезону – результат зношеності комунальної інфраструктури, який накопичувався десятиліттями, кажуть фахівці. Станом на сьогодні ця зношеність у середньому перевищує 40%, а в окремих регіонах сягає 70-80%. При цьому щорічно оновлюється лише близько 1% комунальних мереж. Слабкі ділянки мереж знову і знову даються взнаки, особливо при запуску опалювального сезону і зростанні навантаження.

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Тим часом, російський уряд з 1 жовтня підвищив комунальні тарифи в середньому на 15% по країні. Річне зростання у 17% стане рекордним показником з 2009 року. Проте чиновники на цьому зупинятися не збираються: комунальні послуги подорожчають ще на 11% у 2027 році, на 8,6% – у 2028-му та на 7,6% – у 2029 році. Сумарно за чотири роки платіжки росіян збільшаться майже вдвічі – на 44,2%.

Економіка Росії – останні новини

Москва спрямовує всі вільні активи на фінансування війни проти України. Росія планує зберегти збільшені військові витрати щонайменше на три роки, що змушує уряд шукати джерела доходів у всьому – від надприбутків у гірничодобувній галузі до надходжень від продажу конфіскованих активів. Загалом військові видатки на 2027 рік заплановано на рівні 205 млрд доларів.

Не гребують в Росії і іншими джерелами. Місцеві багатії цього року покрили понад 1% державних видатків завдяки "добровільним" пожертвам на війну, які пообіцяли вносити кремлівському диктатору Путіну у березні. Внески вже перевищили 5,6 мільярда доларів.

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