Ексканцлер Німеччини відвідав гіпермаркет у Москві після того, як отримав нову роботу

Шредер заявив, що дуже радий познайомитися зі співробітниками.

Сьогодні, 7 жовтня, екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер відвідав один із магазинів німецької мережі гіпермаркетів Globus у Москві. Раніше він став членом наглядової ради компанії, пишуть російські ЗМІ.

Шредер, виступаючи перед співробітниками гіпермаркету, розповів, що три роки вивчав торгівлю, а також працював у магазині кераміки та скла.

"Тому я розумію всі ці процеси, що відбуваються в магазині, як можуть нервувати клієнти, покупці, коли вони хочуть, щоб їх обслуговували швидше. І все одно потрібно зберігати холоднокровність, бути спокійним і працювати якнайкраще", – сказав екс-канцлер Німеччини.

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Крім того, Шредер заявив, що дуже радий бути в цьому місці. Він також похвалив співробітників і зазначив, що радий познайомитися з ними.

Нова робота Шредера в РФ – що відомо

Нагадаємо, що нещодавно Герхард Шредер увійшов до наглядової ради "Гіперглобуса" – компанії, яка керує мережею німецьких гіпермаркетів Globus у Росії. Це обурило німецьких політиків і громадськість.

Депутат Бундестагу та експерт ХДС із питань зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер назвав нову роботу Шредера "зрадою Європи та власної країни". Політолог Кельнського університету Томас Єгер також розкритикував нову роботу екс-канцлера та роль президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера.

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