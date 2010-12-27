84-річний засновник PlayBoy одружується на 24-річній моделі

Засновник і головний редактор журналу Playboy 84-річний Х`ю Хефнер оголосив про заручини з колишньою моделлю журналу, 24-річною Крістал Харріс, повідомляє Лента.ру з посиланням на мікроблог самого Хефнера в Twitter.

Хефнер написав, що подарував Харріс обручку і та не змогла стримати сліз. Пізніше він уточнив, що кільце символізує саме заручини, а не є лише подарунком на Різдво. За словами Хефнера, цей різдвяний вікенд найщасливіший на його пам`яті.

Крістал Харріс вивчала психологію в Університеті Сан-Дієго, до особняку Playboy потрапила в січні 2009 року, на розворот Playboy - в грудні того ж року.

Для Хефнера це буде третє одруження. Торік він розвівся з Кімберлі Конрад, також колишньою моделлю Playboy. У шлюбі з нею він прожив дев`ять років. У 1950-х роках Хефнер був протягом 10 років одружений із своєю подружкою з часів коледжу Мілдред Вілльямс.