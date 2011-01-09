Лариса Удовиченко з черепномозковою травмою потрапила в лікарню

Відома російська актриса Лариса Удовиченко госпіталізована у відділення шокової терапії Боткінської лікарні Москви в стані середньої тяжкості з відкритою черепномозковою травмою, а також забоями і саднами, повідомляє РІА “Новости”.За даними джерела в медустанові, її життя поза небезпекою.

Міліція не розглядає кримінальну версію як причину тяжкої травми актриси, повідомив у неділю представник ГУВС Москви.

"Викликана за фактом події “швидка допомога” виявила актрису в її квартирі з відкритою черепномозковою травмою. У квартирі також знаходилася дочка Удовиченко, від якої ніяких заяв про напад на матір не надходило", - сказав представник ГУВС.

За його словами, за попередньою версією, причиною травми могло бути падіння на вулиці, після якого потерпіла в стані шоку дійшла до дому.

"За об`єктивними даними, мова про кримінальну складову того, що сталося, не йде”.

Народна артистка Росії Лариса Удовиченко зіграла більш ніж у 100 фільмах. Актриса є академіком російської національної кінематографічної премії "Ніка".

Актиса розлучена, виховує доньку Машу.