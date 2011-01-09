Олексій Кузнєцов за перемогу у шоу «Х-фактор» отримає 2 млн. грн.

Дев`ятнадцятирічний Олексій Кузнєцов з Макіївки на Донеччині став найкращим співаком за результатами смс-голосування телеглядачів. Він – студент Донецького музичного училища (а за інформацією на Facebook – ще й Мадридської консерваторії), а також майстер спорту з боксу.

Переможця пісенного шоу Х-фактор на телеканалі СТБ було названо у ніч із суботи на неділю після гала-концерту конкурсу вокалістів.

У фіналі співочого шоу, яке тривало 11 тижнів, брали участь 12 конкурсантів. За звання найкращого вокаліста та за 2 мільйони гривень Олексій Кузнєцов змагався у суперфіналі з Марією Рак – дівчиною з містечка Бородянка неподалік Києва. Продюсер переможця – співачка Йолка – уродженка України Єлизавета Іванців, яка зробила свою співочу кар‘єру в Росії.

Продюсер Марії Рак, яка посіла друге місце у конкурсі, - український телеведучий та шоумен Ігор Кондратюк.

Під час гала-концерту, коли співали всі 12 учасників шоу, стало відомо, що тернополянка Ірина Борисюк, яка дійшла до фіналу і "зійшла з дистанції" перед суперфіналом, отримала пропозицію від телеканалу СТБ вести там танцювальне шоу. "Х-фактор кардинально змінив моє життя", - сказала співачка, яку її продюсер, російський музичний критик Сергєй Сосєдов назвав "білим діамантом".

Преса називає Х-фактор найбільш грандіозним проектом 2010-го року в Україні, куди те шоу прийшло, обійшовши кілька десятків країн світу.

Історія конкурсу почалася в 2004 році у Великій Британії. Шоу, де переможців вибирають глядачі, одразу ж стало популярним.

ВВС