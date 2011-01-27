СБУ склала фоторобот підозрюваного у вибуху Сталіна

Служба безпеки склала фоторобот чоловіка, якого підозрюють у підриві пам`ятника Сталіну.

Правоохоронці склали фоторобот чоловіка, якого підозрюють у скоєнні теракту на території Запорізького обласного комітету Компартії України - підриву пам`ятника Сталіну.

Як повідомили в СБУ, у ході слідства встановлено, що вказаний злочин вчинила невстановлена особа, яка виглядала так: чоловік на вигляд близько 20-30 років, зріст 170-190 см, вагою близько 80 кг, волосся коротко стрижене, був одягнений у коротку куртку з капюшоном сірого кольору (на рукавах блискавичні (світловідбиваючі) вставки), шапку в`язану темного кольору, чорні рукавички, джинси синього кольору зі світлими плямами.

Усім, кому що-небудь відомо про особу із вищевказаними даними, схожу на відтворене зображення, прохання звертатися в Управління СБУ в Запорізькій області за телефонами: 225-51-10, 225-25-39, 225-25-38.

Нагадаємо, вночі 31 грудня 2010 року на території запорізького обкому Комуністичної партії України невідомі підірвали пам`ятник Йосипу Сталіну. Злочин кваліфіковано як терористичний акт.

Як повідомлялося, прокурор Запорізької області В`ячеслав Павлов заявив, що в справі про вибух пам`ятника 31 грудня підозрювані відсутні.

ТСН.ua