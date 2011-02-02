У Києві покажуть відреставровані кіношедеври Довженка

З 4 по 11 лютого в столичному кінотеатрі "Київ" пройде Тиждень кіно українського режисера Олександра Довженка - ретроспективний показ відновлених фільмів.

У добірку увійшли дев`ять кіношедеврів великого режисера, у тому числі: "Ягідка кохання", "Сумка дипкур`єра", "Звенигора", "Земля", "Арсенал", "Іван", "Аероград", "Щорс", "Мічурін".

На завершення відбудеться демонстрація фільму "Олександр Довженко. Роздуми після життя".

Особливість даної ретроспективи полягає в тому, що українські глядачі вперше побачать відомі фільми Довженка після повного цифрового відновлення.

ТСН