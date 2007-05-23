Дім Sotheby`s зробив ставку на російських колекціонерів

До відкриття свого російського відділення дім Sotheby`s представив в столичному Державному історичному музеї виставку найцікавіших лотів, які поступлять на лондонські торги в червні 2007 року.

За словами Філіпа Хука, глави відділу імпресіоністів Sotheby`s, російські клієнти цілком здатні купити всі ключові твори, з показаних у Москві. Про це він сказав на прес-конференції в ДІМі 23 травня 2007 року.

Глава російського відділу Sotheby`s Джоан Вікері, присутня на відкритті виставки, зазначила, що об`єм її сектора за п`ять років збільшився в сто разів, і в одному лише 2006 року аукціонному будинку вдалося продати картин й витворів декоративно-прикладного мистецтва на 150 мільйонів доларів. Велику частину лотів купують саме російські клієнти.

У залі на четвертому поверсі Історичного музею Sotheby`s розгорнув експозицію, що представляє три напрями: мистецтво імпресіоністів, сучасне мистецтво і російське мистецтво.

Найдорожчим лотом у першому відділі стали "Латаття" Клода Моне (20-30 мільйонів доларів), у другому - автопортрет Френсіса Бекона (16-24 мільйони), в третьому - "Натюрморт з глеком та іконою" Михайла Ларіонова (2-3 мільйони). Крім того, на виставку привезено роботи Дега і Ренуара, Айвазовського і Коровіна, Бакста і Вейсберга, Дойга та Уорхола. Для відвідувачів виставка буде відкрита з 24 по 27 травня. Як сказали кореспондентові Lenta.ru у ДІМі, квитки на виставку будуть ті ж, що і на основну експозицію.