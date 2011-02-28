Про патріарха Йосифа Сліпого вивчатимуть у школі

Фундація «Справа Патріарха Йосифа» (Тернопіль) видала «Життєвий шлях Патріарха Йосифа». Книжка буде передана в кожну школу області. Як відомо, глава УГКЦ (1944–1984) родом із цього краю. До того ж, цьогоріч якраз виповнюється 100-ліття, як він закінчив тернопільську гімназію. «До даної дати і був запланований вихід життєпису предстоятеля греко-католиків, викладений у доступній формі, – зазначає отець Андрій Романків, голова Фундації. – Це видання про життєвий шлях велетня духу, великого гуманіста, просвітителя, патріота та провідника Церкви потрібне та важливе для нашої молоді».

Книжка надрукована з благословення Владики Василя Семенюка, Єпарха Тернопільсько-Зборівського Української греко-католицької церкви, за кошти із заробітної плати голови обласної ради Олексія Кайди.