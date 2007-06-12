Українська дизайнерка продемонструє свою колекцію на паризькому тижні моди

Український дизайнер Вероніка ЖАНВІ 4 липня у Парижі продемонструє свою колекцію одягу “Осінь-зима 2007-2008”.

Про це вона повідомила вчора на прес-конференції в УНІАН.

В. ЖАНВІ зазначила, що показ її колекції відбуватиметься у рамках Тижня Високої моди, який триватиме з 2 по 7 липня. За її словами, презентація колекції одягу в столиці Франції стане першим показом для українських дизайнерів у рамках тижня моди.

В. ЖАНВІ наголосила, що показ відбуватиметься за підтримки метра світової моди Пако РАБАННА.

За її словами, її колекція складатиметься з 20 моделей одягу. “Головне, щоб це була досконала робота”, - зауважила дизайнер. За її словами, переважно це одяг з хутра, шкіри та шовку, у даний час колекція допрацьовується, багато речей будуть ручної роботи. “Це буде європейська мода”, - переконана В.ЖАНВІ.

Вона повідомила, що у показі братимуть участь виключно українські моделі. Крім того, за словами дизайнера, перед показом колекції відбудеться демонстрація фільму про Україну.

В. ЖАНВІ також висловила сподівання, що показ її колекції 4 липня в Парижі буде не останнім. “Сподіваюся, що в подальшому це буде продовжуватися”, - сказала вона.

Дизайнер наголосила, що не боїться високої “світової конкуренції”, і переконана, що показ її колекції пройде на найвищому рівні. В.ЖАНВІ висловила сподівання, що показ в Парижі відвідають її клієнти, а також дружина Президента України Катерина ЮЩЕНКО, яка висловила їй свою підтримку.

У свою чергу, французький дизайнер Пако РАБАНН розповів, що дефіле В. ЖАНВІ відбуватиметься в центрі Парижа в галереї “Ніті”. За його словами, показ українського дизайнера відбуватиметься між показами колекцій дома моди “Карвен” та Жана Поля ГОТЬЕ. П.РАБАНН зазначив, що дефіле стане шансом для В.ЖАНВІ заявити про себе на весь світ. За його словами, якщо В.ЖАНВІ буде влаштовувати покази тільки в Україні, то вона залишиться “провінційним дизайнером”. Також П.РАБАНН розповів, що крім показу колекції, у В.ЖАНВІ заплановано зустрічі з представниками світових торгових брендів. На його думку, необхідно докласти всіх зусиль, аби одяг з колекцій В.ЖАНВІ продавався в магазинах усіх країн світу. При цьому П.РАБАНН висловив сподівання, що згодом український дизайнер, крім власної лінії одягу, створить лінію аксесуарів, взуття, біжутерії та парфумів.

“Я хочу, щоб Вероніка ЖАНВІ побачила, як я це все відкривав для себе, щоб вона здобула такий же авторитет у світі”, - сказав П.РАБАНН. Він також не виключив, що показ колекції В.ЖАНВІ може відвідати дружина Президента Франції Сесілія САРКОЗІ та ряд інших відомих персон.

Під час прес-конференції В.ЖАНВІ та П.РАБАНН також презентували новий торговельний знак, під яким продаватиметься одяг від цих дизайнерів.