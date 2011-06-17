В Києві вперше виступить гурт IAMX

22 жовтня вперше в Києві виступить Кріс Корнер зі своїм сольним проектом IAMX, повідомляє сайт Open.Music.

Місце проведення концерту буде оголошено пізніше.

IAMX виступали в Україні вже двічі - на фестивалі Stare Misto у Львові в травні 2010 і 2011 року. Проте в Києві гурт виступить вперше.

IAMX - це сольний проект Кріса Корнера, засновника популярного британського гурту 90-х Sneaker Pimps.

Кріс почав займатися музикою в 15 років.

У 1995 році він виступив одним з ініціаторів створення тріп-хоп-гурту Sneaker Pimps. Дебютний альбом 1996 Becoming X розійшовся в 1,5 млн. копій. Вокальні партії виконувала Келлі Дайтон, за Крісом і його другом Ліамом були гітарні та електронні складові.

Перед виходом другого альбому гурту залишила Келлі, вокальні партії виконав Кріс, музична основа так само зазнала серйозних змін, але альбом (Splinter 1999 р.) заслужив найвищої похвали як критиків, так і шанувальників гурту.

У процесі підготовки наступного лонг-плею Bloodsport Корнер вирішив зайнятися сольною кар`єрою. Загальмувавши кар`єру Sneaker pimps, Кріс заснував проект IAMX.

У 2004 році вийшов дебютний альбом Kiss and Swallow. Основні партії граються наживо барабанщиком, гітаристом і клавішницею. Гурт об`їздив Європу, спільно виступаючи з такими гуртами, як Robots in Disguise і Client.

Паралельно, Кріс веде і продюсерську діяльність, працюючи з колективом своєї подруги Сью Денім (Robots in Disguise), Trash Money і гуртом Nemo. У 2005 році для фільму Лицарі неба (Les Chevailers Du Ciel) Кріс написав саундтрек з великою темою Attack 61. Стороннє співробітництво торкнулося таких колективів як The Strike boys, Moonbootica у вигляді кількох спільних треків.

У квітні 2006 року вийшов повноцінний другий альбом the Alternative, на підтримку якого Кріс так само вирушив у тур Європою.

19 травня 2009 вийшов третій альбом Kingdom of Welcome Addiction.

18 березня 2011 IAMX вийшов четвертий альбом Volatile Times.

Корреспондент