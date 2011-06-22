На півдні Франції заборонили палити на пляжах

На французькому пляжі імені братів Люм`єр введено заборону на паління.

На одному із пляжів на півдні Франції введено заборону на куріння.

Мова йде про пляж імені братів Люм`єр, розташованому в місті Ла-Сьота (La Ciotat), повідомляє видання La Provence.

За словами віце-мера міста Ноель Коллюра (Noel Collura), заборона набула чинності у червні. Відповідно до нових правил, палити на пляжі можна тільки в спеціальних місцях, де встановлені стаціонарні попільнички. Всього встановлено десять таких попільничок.

За словами чиновника, заборону булу введено через те, що пляж стало неможливо очистити від недопалків. Термін його дії поки що обмежений одним роком, причому штрафи з порушників стягуватися не будуть. Замість цього адміністрація пляжу проводить з відвідувачами роз`яснювальну роботу.

У разі якщо заборона виправдає себе, її дію буде продовжено, повідомив Коллюра. Він також не виключає, що в майбутньому аналогічні заходи можуть бути введені на інших пляжах міста.

Наразі у Франції немає жодного пляжу, де було б заборонено курити.

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