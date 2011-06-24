У Києві вручено відзнаки імені Священномученика Омеляна Ковча

У столичному «Українському домі» глава Української греко-католицької церкви Блаженніший СВЯТОСЛАВ вручив відзнаки імені підпільного священика концтабору Майданек Блаженного Священномученика Омеляна Ковча.

Як передає кореспондент УНІАН, відзнаками були нагороджені, зокрема український поет і перекладач, лауреат премії імені Василя Стуса, член Спілки письменників України Мойсей ФІШБЕЙН; керівник Міжнародної лікувально-виробничої майстерні при міжрайонному Радянському психоневрологічному диспансері у Києві Ніна ГОРНОСТАЙ, яка вже понад 36 років опікується психічно та неврологічно хворими людьми, вишукуючи можливості для їх праці, реабілітації та соціальної адаптації, оскільки на лікувально-виробничу майстерню уже кілька років з держбюджету не виділяється жодної копійки. Також відзнаку отримав Український католицький університет, який успадкував і продовжує наукову діяльність Греко-католицької богословської академії, яку створив у 1928-29 роках у Львові Митрополит Андрей Шептицький. Після закриття Академії у 1944 році її місію та функції перейняв на себе Український католицький університет Святого Климентія Папи в Римі, який очолив Митрополит Йосип Сліпий. УКУ сьогодні дотримується високих міжнародних стандартів і зосередив свої зусилля на питанні культури відкритості та толерантності, вихованні душпастирів. Нагороду прийняв ректор УКУ отець Борис ГУДЗЯК.

Премією також було нагороджено заступника міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаша СЕМОНЯКА, який у своїй діяльності докладає багато зусиль до розвитку добросусідських відносин між поляками та українцями. Він також долучився до вирішення питання передачі Народного дому у Перемишлі українській громаді.

Предстоятель УГКЦ відзначив три важливі риси Блаженного Священномученика Омеляна Ковча. Омелян Ковч, за його словами, – «це була особа повна Духа Святого, який допоміг йому перевершувати всякі людські межі та обмеження». «Він – добрий батько багатодітної родини, ревний священик і душпастир для людей. Священномученик Омелян Ковч був готовий «у будь-яку хвилину віддати життя за свого брата», - зауважив Блаженніший СВЯТОСЛАВ і додав, що Омелян Ковч перебував в осерді «найбільшого зала – у концентраційному таборі – він побачив Бога і почувався як у раю, бо він помагав своїм ближнім».

Глава УГКЦ підкреслив, що сьогоднішні лауреати є тими людьми, які своєю місією будують нове майбутнє.

У церемонії нагородження також взяли участь: заступник голови Комітету з вручення відзнаки Омеляна Ковча Іван ВАСЮНИК, Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Генрик ЛІТВІН, екс-міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, поет Дмитро ПАВЛИЧКО, письменниця Марія МАТІОС, відомий громадський діяч і дисидент Євген СВЕРСТЮК, владика УПЦ КП Євстратій (ЗОРЯ), представник Єврейської конгресу в Україні равин Йоел АСМАН (Біла Церква).

Довідка УНІАН. О.Ковч – священик, який рятував євреїв під час німецької окупації, а своє ув’язнення в концтаборі вважав місією і щоденно підтримував в’язнів.

Відзнака О.Ковча вручається за значний внесок у справі екуменічного діалогу, діалогу культур і народів, міжрелігійного та міжнаціонального порозуміння, соціально-харитативної та благодійної діяльності, за особистий життєвий приклад жертовності та гуманізму.

*** Комітет із вшанування пам’яті Блаженного Священномученика Омеляна Ковча засновано у 2010 році. Відзнаку Блаженного Священномученика Омеляна Ковча вручається щорічно. Минулого року почесної відзнаки були удостоєні, зокрема польський режисер Гжегож ЛІНКОВСЬКИЙ, ізраїльський науковець, історик і громадський діяч Аарон ВАЙС, український державний діяч Василь КОЩИНЕЦЬ, Є.СВЕРСТЮК.

Почесним головою заходу є колишній Предстоятель УГКЦ Блаженніший Любомир ГУЗАР.